Rastrean automovilistas a la gasolina más barata

Ante los precios caros de la gasolina, los consumidores buscan los más accesibles en diferentes puntos de la ciudad.

Algunos expendios de gasolina, ofrecen el producto más bajo que otros, por lo que hacen filas principalmente los fines de semana.

"Aunque sean centavos por cada litro nos vamos ahorrando, la idea es economizar, así que vamos donde es más barata", dijo Alfredo Ramos, automovilista.

"Necesitamos ahorrar porque todo está muy caro, por eso buscamos el precio más económico, porque se dan muchas vueltas, dejar a los niños en la escuela, ir por ellos, al trabajo", dijo Flor Santiago.

Actualmente los costos de la gasolina magna es de 20 pesos con 99 centavos, la roja 23 pesos con 49 y la más económica de 18 con 99 la verde y la roja en 20 pesos con 99 centavos.