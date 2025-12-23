Baja demanda del gas LP

Pese al bajo precio del kilo de gas LP, el nivel de ventas no ha incrementado al menos en los últimos 15 días, según reportan en algunas plantas gasificadoras de Reynosa.

Actualmente el carburante se vende a razón de $9.67, precio que se mantiene por lo menos desde hace tres semanas.

Al decir de Agustín Contreras, un empleado de un negocio del ramo ubicado en la colonia a corta distancia de la colonia Campestre ITAVU, la demanda no ha crecido tampoco porque el clima ha mejorado.

En el mes anterior, sí se registró un incremento en la demanda del producto, en por lo menos un 10%, pero luego de que empezaron a aumentar las temperaturas, volvieron a caer las ventas.

Refirió que durante los días de intenso calor, mucha gente no usa con mucha frecuencia las estufas en los hogares, por lo que también es baja la demanda.

Consideró que es probable que se mantenga el nivel de ventas como se han venido presentando en las últimas semanas.

Por cuanto a si habrá un aumento en el precio del gas, dijo desconocerlo porque ya son las autoridades respectivas las que se encargan de ordenar un incremento o una disminución, según sea el caso.







