Descartan alarma

La población reynosense está siendo presa de alarma ante el supuesto desabasto de gasolina y la escasez de agua embotellada, situaciones que están siendo descartadas por Petróleos Mexicanos y la Federación Estatal de Cámaras de Comercio.

Ante las larga filas de consumidores en las gasolineras, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó ayer a EL MAÑANA que un retraso en el proceso de importación de gasolina de los Estados Unidos fue la causa de una excesiva demanda de consumo de gasolina, aunque ello no se tradujo en una situación de desabasto.

La situación agudizada el pasado fin de semana, se atribuyó a un retraso, pues la Aduana Fronteriza no labora los fines de semanas, por lo que no fue posible realizar el procedimiento de fiscalización de la gasolina que se importa al otro lado de la frontera.

En este escenario de incertidumbre, aunque en algunos supermercados y tiendas de Reynosa, se ha comenzado a limitar la compra de botellas de agua, a dos o tres productos por persona, la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) descarta que existan problemas de suministro.

Julio César Almanza Armas, líder estatal, indicó que los estantes vacíos que se han evidenciado en las últimas horas, obedecen a mayor demanda provocada por pobladores de Nuevo León.

"Nos han reportado nuestros socios que en la zona norte de Tamaulipas los habitantes de Nuevo León llegan a comprar paquetes de agua, porque allá no hay, por eso aquí en el estado la están limitando, pero no se trata de algún problema de escasez, es solo una estrategia que están utilizando las cadenas de suministro para evitar compras de pánico o acaparamiento".

En el caso de Tamaulipas, la Fecanaco confía en que se garantice el abasto para todas las líneas comerciales y de consumo personal, pero Almanza Armas reconoció que a mayor demanda pueden registrarse atrasos en distribución.

"Se trata de algo normal, cuando hay más demanda el producto se termina rápido, entonces se tiene que esperar un poco para que llegue, pero eso es algo que también están revisando los encargados, que no falte agua para el consumo, afortunadamente aquí en Tamaulipas no hay ningún problema con el abastecimiento, y vamos a vigilar para que no lo haya".