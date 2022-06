Garantiza CILA abasto de agua para uso doméstico

{"quote":"Tenemos condiciones normales de agua en este momento, que es nuestra prioridad con el agua suficiente para suministrar a la población". Antonio Segovia, CILA Reynosa"}

La Comisión Internacional de Límites y Aguas en Reynosa, garantiza el abasto de agua para el consumo doméstico, aunque las autoridades de CILA Chihuahua, señalan que hay garantía por lo menos de este año.

De acuerdo a CILA, la Presa Internacional Amistad cuenta con 1, 052 millones de metros cúbicos lo que significa un 26 por ciento, mientras que la Presa Internacional Falcon 525 millones de metros cúbicos lo que se traduce a un 16 por ciento.

En el caso de las presas mexicanas: Presa Las Blancas 21.651 millones de metros cúbicos lo que representa un 26 por ciento, la Presa El Cuchillo 505.561 millones de metros cúbicos con un 46 por ciento, mientras que la Presa Marte R. Gómez un 347.630 millones de metros cúbicos con un 44 por ciento de almacenamiento.

José Antonio Segovia Montoya, representante de CILA en Reynosa comentó en entrevista que las presas están a buena capacidad y garantizó el abasto al menos para el uso domestico.

"Tenemos condiciones normales de agua en este momento, no podría decirle un dato, nos estamos enfocando a proveer de agua lo que son los usos domésticos, que es nuestra prioridad para ese rubro si contamos con el agua suficiente para suministrar a la población", dijo.

Y argumentó: "si podríamos hablar, como les comento, al menos estamos hablando de lo que es usos domésticos, es nuestra prioridad en estos momentos, y es a lo que se. enfocará el suministro de agua".

La CILA no tiene injerencia en el caso de Nuevo León, que quiere el agua a Tamaulipas, recalcó que solo se encargan de administrar las presas Falcón, Retamal y Anzaldúas hasta el río Bravo. Señaló que el tema no se ha visto con CILA, pero que se tiene que analizar, aunque no es factible.

"Se tiene que analizar, pero posiblemente no, obviamente se tiene que ver todas las ventajas y desventajas y las situaciones actuales, que afectaríamos, si se realizara, son cosas que se tienen que analizar, pero de momento no se tiene contemplado", recalcó.

Señaló que se tienen labores en conjunto con Comisión Federal de Electricidad y que no se ha presentado alguna problemática.

Durante la reunión que sostuvieron las autoridades de CILA con los diferentes órdenes de gobierno, Aldo García integrante de CILA Chihuahua, recalcó a los presentes que garantizan el agua al menos para este año.

Recalcó que han estado optimizando, lo que ha obligado a irse para arriba, por lo que no es tanto que haya aportaciones de río, si no el trabajo de optimizar el agua.

"Lo que ha pasado es que hemos hecho alguna operaciones lo más que se puede en la presa Falcon que nos ha permitido elevar un poco el almacenamiento, donde nos pide la CONAGUA 7 metros cúbicos por segundo y con la optimización que hemos hecho sacamos 1 metros cubico por segundo y eso nos ha mantenido para arriba", recalcó.

Y agregó: "Si podemos garantizar el agua para por lo menos este año", suministro