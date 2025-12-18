Fundación ´Marcelo Olán´ celebra inolvidable posada

Entre aplausos, porras y un ambiente cargado de esperanza, más de 2,500 personas se congregaron en el Centro de Convenciones de Reynosa para vivir una noche inolvidable durante la gran posada organizada por la Fundación "Lic. Marcelo Olán Mendoza", donde la Navidad se sintió como un verdadero lazo de unión entre familias, líderes sociales, empresarios y representantes comunitarios.

La celebración estuvo marcada por la calidez humana y el espíritu solidario que distingue a la fundación, cuyo presidente, el Lic. Marcelo Olán Mendoza, agradeció la masiva participación de las colonias que llenaron el recinto y reafirmó el compromiso humanista que, desde hace nueve años, mantiene la organización con quienes más lo necesitan.

"No bajamos la guardia, seguimos hombro a hombro con las familias para que la felicidad sea posible", expresó con emoción, reconociendo también el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya.

Uno de los momentos más significativos de la velada fue la llegada de la Senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, quien fue recibida con muestras de afecto y gratitud. En su mensaje, destacó la importancia de la unidad y reiteró su cercanía con Reynosa.

"En el Senado tienen a una amiga y aliada. ¡Les deseo una feliz Navidad y un gran año nuevo, y que a Reynosa le vaya muy muy bien en el 2026!", palabras que resonaron como un compromiso de acompañamiento y confianza.

Las risas de las niñas y los niños llenaron el recinto con la tradicional quiebra de piñatas, mientras que los adultos compartían alimentos y regalos, fortaleciendo el sentido de comunidad y convivencia que dio forma a la noche. La posada se convirtió así en un espacio donde la alegría y la solidaridad se vivieron sin distinciones.

En un emotivo mensaje de gratitud, Olán Mendoza reconoció el apoyo de quienes hicieron posible esta celebración: el sindicato de maquiladoras; la SIAMAR por la donación de regalos; el grupo encabezado por Rocío Montelongo, que llevó presentes desde Ciudad Victoria; Don Francisco Leal por las piñatas; Grupo Globos por los alimentos; el amigo Román Bock; el Pastor Edson Lara por su apoyo a los hermanos de Veracruz; así como el Contador Público Francisco Tenorio Rivera y su esposa Yolisma Sánchez de Tenorio, de la Fundación Luz de Esperanza.

La noche concluyó con un ambiente de júbilo y unidad, dejando claro que la Navidad va más allá de una fecha, es un acto de amor compartido. Reynosa, como una sola familia, celebró la luz que une, fortalece y renueva en esta gran posada de la Fundación "Lic. Marcelo Olán Mendoza".



