Fundación Marcelo Olán instala centro de acopio

Representantes de la fundación Marcelo Olán Mendoza anunciaron la instalación de un centro de acopio en la calle Canales esquina con Allende, zona centro, donde se estarán recibiendo víveres, artículos no perecederos, así como de higiene íntima, medicamentos, ropa y zapatos.

Esta ayuda será entregada a las familias afectadas por las inundaciones en el vecino Estado de Veracruz.

"La idea es llevarles artículos no perecederos consistentes en papel de baño, aguas, sardina, atún, todo aquello que sea de utilidad en estos momentos para ellos", destacó Marcelo Olán, quien se encuentra al frente de dicha fundación.

Las donaciones se estarán recibiendo en el lugar mencionado en un horario de nueve de la mañana a 8 de la noche. Se espera que, conforme avanza esta colecta, en la cual se tiene como meta llegar a dos toneladas de víveres, se continúen sumando distintos líderes empresariales, así como del ámbito político y ciudadanos en general.

Cabe destacar que lo recaudado será entregado en las zonas afectadas, principalmente del municipio de Poza Rica y ciudades aledañas.Asimismo, se invita a la población a la que les guste sumarse como voluntarios a esta gran labor, a ponerse en contacto con la fundación.

El organismo cuenta con un respaldo de más de nueve años de acciones altruistas que los respaldan, en los que además ha participado de manera activa atendiendo las distintas necesidades que surgen en nuestra ciudad y municipios aledaños.



