Llevan posada a los niños en tratamiento de cáncer

En un ambiente de alegría la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer celebró la tradicional posada navideña dedicada a menores que actualmente se encuentran en tratamiento, así como a sus hermanitos, ofreciendo un espacio de convivencia y ánimo en medio de un proceso difícil.

Alrededor de 100 niños participaron en esta actividad, la cual tuvo como objetivo llevar un momento de felicidad, distracción y acompañamiento a las familias que enfrentan el cáncer infantil, reforzando el mensaje de que no están solo en su lucha.

Jorge Mar Gea, presidente de la agrupación, destacó la importancia del respaldo solidario que hizo posible la realización de esta posada, subrayando el compromiso social de quienes se sumaron a la causa.

"Agradecemos de manera especial a la sociedad civil y a las empresas que apoyaron con todo lo necesario para el evento, así como a los padrinos que se encargaron de cumplir los deseos de los niños durante esta celebración decembrina, a todos los que de alguna forma apoyaron", dijo.

La posada incluyó momentos de convivencia, entrega de regalos, show infantil, dulces, snacks, cena y mucho más, pasando un gran momento navideño.

La Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer apoya con viáticos, albergue, entre otros a las familias que acuden al IMSS 270 a sus tratamientos.



