Funcionarios, obligados a escuchar a ciudadanía

La era de las "aviadurías" y las ausencias prolongadas parece haber llegado a su fin para algunas autoridades municipales, tras la entrada en vigor de la Ley de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Tamaulipas, la cual obliga a los funcionarios a salir de sus oficinas y constatar personalmente cómo se prestan los servicios públicos en sus municipios.

Esta nueva disposición busca que alcaldes, síndicos y regidores no se limiten a labores administrativas, sino que realicen recorridos periódicos por colonias, obras y espacios públicos, además de atender directamente las quejas y propuestas de los ciudadanos.

Con la implementación de esta ley, se pretende acabar con los llamados "funcionarios aviadores": aquellos que cobran puntualmente en nómina, pero rara vez se presentan a trabajar o realizan tareas concretas.

El Capítulo IX de la Ley de Participación Ciudadana establece que los titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías deben efectuar visitas periódicas dentro de su municipio, con el fin de verificar el estado de los servicios públicos y las condiciones de las obras o instalaciones de interés comunitario.

El Artículo 70 es claro al respecto: las autoridades municipales están obligadas a recorrer su municipio para conocer de primera mano la situación de los servicios y actuar en consecuencia.





CIUDADANOS PODRÁN EXIGIR RECORRIDOS

La misma legislación, en sus Artículos 71 y 72, faculta a los habitantes a solicitar por escrito a sus autoridades que realicen dichos recorridos, estableciendo que los funcionarios deberán responder también por escrito, indicando los lugares que serán visitados.

Durante estos recorridos, los ciudadanos podrán presentar de manera verbal o escrita sus reclamos, observaciones y propuestas de mejora respecto a los servicios públicos o las obras del municipio, tal como lo estipula el Artículo 73.

Por su parte, el Artículo 74 establece que las medidas acordadas tras las verificaciones deberán ejecutarse por el responsable designado y darse a conocer a la población del área visitada.





ADIÓS A LAS AGENDAS PERSONALES

Con la publicación de esta ley en el Diario Oficial del Estado, los alcaldes y cabildos de los 43 municipios de Tamaulipas, incluido Reynosa, deberán ajustar sus agendas a las necesidades ciudadanas.

Las giras o recorridos ya no serán una elección personal, sino una obligación legal, solicitada directamente por los vecinos, quienes podrán exigir la presencia de sus autoridades en sus colonias para verificar deficiencias y supervisar obras públicas.

Esta medida representa un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas y participación ciudadana, en especial en municipios donde se ha señalado la falta de supervisión y presencia de funcionarios en campo.

La Ley de Participación Ciudadana de Tamaulipas obliga a alcaldes, síndicos y regidores a realizar recorridos periódicos para verificar servicios y atender directamente a la ciudadanía en los 43 municipios del estado.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS?

Alcaldes, síndicos y regidores de los 43 municipios de Tamaulipas.

¿QUÉ DEBEN HACER?

Realizar recorridos periódicos en colonias y obras públicas.

Verificar condiciones de servicios públicos.

Atender reclamos y propuestas de los ciudadanos, por escrito o verbalmente.

Derechos de la ciudadanía

Solicitar recorridos de autoridades en sus colonias.

Exponer problemas y sugerir soluciones.

Recibir información sobre medidas adoptadas tras la visita.

OBJETIVO DE LA LEY

Acabar con los funcionarios ausentes ("aviadores").

Garantizar que las autoridades estén presentes y rindan cuentas.

Mejorar servicios públicos y obras a favor de la comunidad.