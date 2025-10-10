Fumigan a escuela para combatir virus existentes

Tal y como ya lo habían anunciado, se llevó a cabo la fumigación en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos de la colonia Las Cumbres.

Al lugar arribó personal del área de Vectores dependiente de la dirección de Salud Bienestar Distrito IV, para fumigar la totalidad de los salones y áreas como la dirección y supervisión escolar.

El personal de Salud fue recibido por la directora del plantel, Juana María Tobías Ramírez, quien agradeció a sus superiores por la labor que realizarían. La fumigación servirá para eliminar todo aquel virus que pueda representar un riesgo para la salud del alumnado. pero también para matar a los moscos o zancudos.



