Conmemoran Día Mundial de lucha contra el cáncer

Directivos de por lo menos cinco escuelas primarias de Reynosa solicitarán labores de fumigación en sus instalaciones para prevenir cualquier caso de la EMPB (Enfermedad Mano-Pie-Boca) entre su alumnado.

Con dos caminatas, exámenes de papanicolau, exploración de mama, conferencias magistrales, entre otras acciones más, autoridades de Salud en Reynosa conmemorarán el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que es el 19 de octubre de cada año.

Una de las caminatas en las que participará el personal que labora en la dirección de Salud y Bienestar Distrito IV, así como personas que serán invitadas al evento, tendrá lugar el 20 del presente mes a partir de las 9:00 Horas.

El recorrido iniciará desde el edificio que ocupa la institución situada en bulevar Morelos y calle Toluca de la colonia Rodríguez. Caminarán dos manzanas del sector para regresar al punto de partida, dijo Iliana Villarreal Cantú, titular de la dependencia estatal a nivel local.

Con este tipo de acciones se busca sensibilizar a la población femenina adolescente y adulta sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención para prevenir contraer tanto el cáncer de mama como el de cérvico uterino.

OTRA CAMINATA

La segunda caminata se realizará en los patios del Parque Cultural. Los participantes caminarán sobre el muelle de la laguna La Escondida hasta llegar a la carretera Reynosa, para regresar al lugar donde iniciaron el recorrido.

EXPLORACIONES

Tanto exploraciones de mama a quienes lo soliciten, así como exámenes de papanicolau, se ofrecerán de manera gratuita en todas las unidades de Salud que operan en Reynosa.

PLÁTICAS