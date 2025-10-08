Rebasa expectativas la jornada de registro civil

Directivos de por lo menos cinco escuelas primarias de Reynosa solicitarán labores de fumigación en sus instalaciones para prevenir cualquier caso de la EMPB (Enfermedad Mano-Pie-Boca) entre su alumnado.

Positiva respuesta fue la que dio la ciudadanía de Reynosa a la campaña estatal de registros extemporáneos y actualización de CURP, al grado de que tan sólo ayer martes fueron atendidas cerca de 400 personas, esperándose que mañana siete de octubre acuda una cifra similar más.

"En la ciudad de Matamoros, la semana pasada en dos días, se hicieron alrededor de 450 trámites", dijo Juan Ovidio García Balboa, coordinador administrativo de la Coordinación General de Registro Civil en Tamaulipas, quien encabezó la brigada que concluirá mañana miércoles a las 14:00 Horas, por lo que exhortó a la gente a asistir a la explanada de la Oficina Fiscal del Estado para efectuar la gestión correspondiente.

Con la participación de las cuatro oficialías del Registro Civil de Reynosa, se lleva a cabo la campaña en mención a través de la cual se ofrecen servicios de registro de extemporáneos, transformaciones y certificaciones de CURP y certificaciones de actas de nacimiento.

Al decir de García Balboa, son las correcciones administrativas lo que más está demandando la gente.

"Se están recorriendo seis municipios, entre ellos Mante, Madero, Altamira, Matamoros, Reynosa y en 15 días más estaremos en Nuevo Laredo", agregó.

Se espera que se logren realizar un total de 3,500 trámites, pero todavía habrá rezago a nivel Tamaulipas, porque precisamente según datos del INEGI, en 2024, había precisamente un déficit de alrededor de 5,000 personas no registradas pero que sí nacieron, más sin embargo, no han acudido a las oficialías a registrarse.

A través de esta brigada se espera atender a un total de 3,500 personas en los seis municipios y aquí en Reynosa se estima se harán cerca de 800 trámites o un poco más”.