Suspenden clases por fumigación de escuela

Mañana miércoles se realizarán labores de fumigación en la Escuela Primaria Adolfo López Mateos en sus dos turnos, plantel que se ubica en la colonia Las Cumbres, por lo que se suspenderán las clases.

Se espera que el trabajo que llevará a cabo personal del departamento de Vectores que enviará las autoridades de Salud Bienestar de Reynosa, inicie al filo de las 11:00 Horas, según dijeron docentes que prestan sus servicios en ambas instituciones educativas.

Sobre el particular se les pidió a los estudiantes de los distintos grados escolares que comuniquen sobre la citada medida a sus respectivos padres y madres. Mañana miércoles, por ese motivo se suspenderán las clases, mismas que se reanudarán al día siguiente, jueves.

Otras escuelas primarias más como La Corregidora, de la colonia San Antonio y Filomeno Mata de la Ampliación Cumbres, también serán objeto de fumigación por la presencia de moscos que podrían transmitir el dengue.



