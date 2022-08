Calvario urbano | Martirizan a Reynosa derrames y basura

El Mañana / Staff.- En la calle Ferrocarril de la colonia del mismo nombre -a unos pasos del puente elevado y de la colonia Villas del Prado-, se registra una enorme fuga de agua potable que hasta ayer y después de cinco días consecutivos, no había sido solucionada por lo que afectados piden al gobierno municipal y a la COMAPA intervenir en forma inmediata.

Solución inmediata a la enorme fuga de agua limpia es lo que estamos exigiendo, pues carecemos del vital líquido en nuestros hogares´* Silvia Pérez, Villas del Prado

Según los quejosos, que es una cantidad considerable pues son por lo menos cuatro las colonias las perjudicadas pues por la rotura de un tubo, no tienen agua en sus casas desde el pasado martes.

"No sabemos si se haya averió el tubo por la vibración de la maquina pesada o por un golpe, a mí no me consta, pero lo que sí sabemos es que necesitamos con urgencia que se haga la reparación que corresponde y se deje de derramar agua que se está yendo a una alcantarilla", dijo Silvia Pérez de Cantú, quien junto a muchas residentes de Villas del Prado, Ferrocarril Oriente, Praderas de Oriente y otros sectores más, reclaman una solución al problema.

Señalaron que mientras en otras colonias padecen de agua potable, aquí se está desperdiciando mucha de ella porque la Comisión Municipal de Agua Potable no quiere reparar el tubo dañado.

Por su parte, gente de la constructora que efectúa trabajos de reposición de tubería de drenaje sanitario, ha ofrecido resolver el problema por lo pronto y eso realmente creemos nos beneficiará a todos los que estamos sufriendo por la falta del vital líquido.

Por lo pronto, el enorme y profundo hoyo que se tuvo que abrir como parte de las labores de cambio de tubería, constituye un grave peligro tanto para niños como para adultos mayores que pasan cerca del lugar pues estos podrían caer en el agua e incluso perder hasta la vida.

De noche el peligro es mayor, por lo que deben las autoridades aplicar alguna medida urgente antes de que pueda ocurrir algún accidente con resultados funestos.

Estalla ira ciudadana: bloquearán avenidas

Cansados de enfrentar el problema del irregular abasto de agua potable, habitantes del fraccionamiento Miravalle amenazan con bloquear la avenida Tamaulipas para presionar al gobierno municipal y a las autoridades de Comapa para que les resuelvan el problema que padecen desde hace casi ocho meses.

"Si para el lunes próximo no tenemos respuesta positiva de parte de quienes tienen la obligación de dar solución a esto, entonces varios vecinos vamos a impedir la circulación de vehículos en la referida arteria", dijo Beatriz Ferral, quien tiene su domicilio en el mencionado asentamiento humano sector Uno.

Ya no queremos seguir batallando pues hay ocasiones en que muchos de nosotros no alcanzamos a llenar nuestros recipientes para utilizar el agua en las labores del hogar así como para bañarnos, indicó.

En las llaves de las casas no sale ni una gota de agua y solamente una o dos horas cada tres días, la reciben.



Desesperados y cansados de vivir sin agua por espacio de varios días, los vecinos amenazan con bloquear calles.