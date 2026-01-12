Obras inconclusas provocan fugas de agua potable

Vecinos de la colonia Voluntad y Trabajo, en la ciudad de Reynosa, denunciaron la presencia de múltiples fugas de agua potable que permanecen activas desde hace más de tres meses, sin que hasta el momento se haya realizado una reparación definitiva por parte de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, las fugas se localizan principalmente en la intersección de las calles José María Morelos y Marte R. Gómez, donde además se observan dos huecos de considerable profundidad. Dichos hundimientos se encuentran delimitados únicamente con cinta amarilla y algunos trozos de madera, lo que representa un riesgo latente tanto para peatones como para automovilistas que transitan por la zona.

Los residentes señalaron que estos trabajos inconclusos datan desde el año pasado, cuando personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) acudió al lugar para atender el problema; sin embargo, tras abrir el pavimento, las obras quedaron abandonadas, dejando las excavaciones sin una solución integral.

Asimismo, los habitantes del sector manifestaron que el constante derrame de grandes cantidades de agua potable ha provocado una disminución considerable en la presión del suministro dentro de sus viviendas, afectando sus actividades cotidianas.

Finalmente, expresaron su preocupación por el desperdicio del vital líquido, especialmente ante la situación que enfrentan otras colonias de Reynosa donde el acceso al agua potable es limitado o incluso inexistente. Por ello, hicieron un llamado urgente a COMAPA para que atienda la problemática y concluya los trabajos de reparación, a fin de evitar mayores afectaciones y riesgos para la comunidad.