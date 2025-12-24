Fugas de aguas y de residuales, nota diaria

En este año que está por finalizar, las fugas de aguas potable y residuales fue la nota diaria que han padecido las familias de esta ciudad, poniendo a la Comisión de Agua Potable y alcantarillado como una de las peores dependencias para municipales que se llevan el galardón a lo peor cuestiones de obra pública si así se le puede llamar.

Los vecinos de la mayoría de las colonias de la mancha urbana así como las del sector centro no se han podido escapar de fugas de aguas negras provocadas por tuberías colapsadas que nunca recibieron una atención inmediata.

Lo más grave es el desperdicio del agua potable que se ha dado en toda la ciudad ante la indiferencia de la Comapa, en donde los altos cobros por consumo del vital líquido han estado a la orden del día.



