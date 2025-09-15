Proliferan en la ciudad fugas de aguas negras

Una fuerte fuga de aguas negras que se registra sobre la calle Margarita Maza de Juárez y se extiende hasta el Bulevar las Torres a la altura de la colonia Benito Juárez, se ha convertido ya en una severa problemática de salud pública, tanto para los automovilistas, que por ahí transitan peatones, pero aún más para los comerciantes establecidos, quienes se dedican principalmente a comercializar alimentos y reportan una marcada baja en sus ventas.

A lo largo de la vialidad se logran observar distintas fugas, tanto en tuberías como en registros, hecho que indica un importante deterioro del sistema de drenaje pluvial en la zona.

Debido a los constantes encharcamientos y los fuertes olores, el drenaje y la actividad comercial en la zona se han visto afectados; así lo refieren vendedores del lugar, "pues nos afecta, nos afecta bastante; la gente ya ni siquiera se acerca; algunos compañeros ya no traen sus comidas a vender porque es pura pérdida de tiempo, no se vende nada y, pues, ¿cómo si estamos entre el charco?", declaró Martha Pérez Cruz, quien se dedica a la venta de alimentos.

Mencionan que la situación empeora conforme pasan los años y, a pesar de que recientemente se llevó a cabo la reparación de la calle, el problema sigue sin ser solucionado.



