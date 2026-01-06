La colonia Manuel Tárrega, una década entre aguas negras

Durante casi una década, familias de la colonia Manuel Tarrega, en Reynosa, han sufrido las deficiencias del sistema de drenaje de la zona, que provocan fugas constantes de aguas negras. Esta situación genera grandes encharcamientos y un deterioro progresivo de las calles.

¿Qué problemas enfrentan los vecinos de Manuel Tarrega?

Residentes coinciden en que, de haber sido atendido oportunamente, el estado actual de las vialidades sería distinto. El desgaste del pavimento y la formación de enormes grietas y baches favorecen la acumulación de aguas estancadas, las cuales, además de emitir olores fétidos, incrementan la presencia de mosquitos y otros insectos, representando un riesgo para la salud pública.

Según testigos, el origen del problema se encuentra en una alcantarilla de la calle Alondra. Sin embargo, debido a la constante acumulación de desechos, la afectación se ha extendido a la calle Golondrina y a la calle Principal, donde se encuentran los puntos más críticos. Incluso, se observa un montículo de lodo con raíces en el centro de la vialidad.

Impacto en la salud pública por el mal estado del drenaje

Ante esta situación, los vecinos solicitan a las autoridades municipales que intervengan y solucionen lo que consideran un problema de salud pública que se agrava con la lluvia, incluso con precipitaciones mínimas.