Dos fugas de agua por más de ...¡una década!

Dos fugas de agua potable permanecen activas desde hace más de una década en el puente peatonal que conecta las colonias Delicias y Praderas de Oriente, mientras la estructura metálica evidencia un avanzado deterioro sin que hasta ahora se registre intervención por parte de las autoridades.

Las filtraciones se localizan en uno de los extremos del puente. La primera fue contenida de manera improvisada con maderas incrustadas, presuntamente colocadas por el organismo operador del agua (COMAPA). La segunda, de mayor gravedad, se origina en un ensamble del sistema donde el codo de la tubería cedió, provocando un flujo constante hacia el canal. En ese punto incluso puede observarse un parche rudimentario, hecho con lo que parece una toalla, que no logra contener el escape.

El problema se agrava con el deterioro estructural del puente, utilizado diariamente por peatones de la zona. Las láminas del piso se hunden al paso de las personas, hay secciones desoldadas y la corrosión ha causado que un poste solo penda de una soldadura a los barandales, pues su base se encuentra totalmente corroída, dejando la protección en condiciones inseguras.

"No he visto que nadie venga a revisarlo y pues aparte de la fuga, ahora el puente se sume bastante cuando pasan y pues sí es muy concurrido porque es el puente más cercano que tenemos para cruzar a la avenida", relató José Luis Valdez, vecino del sector.

La situación es similar a otra donde también realizaron reparaciones precarias, como ocurrió en otro puente peatonal ubicado a espaldas de la potabilizadora Pastor Lozano, lo que genera indignación ciudadana.

La fuga, además, presenta una presión mayor que en revisiones anteriores, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes, quienes subrayan que hasta el momento ninguna autoridad ha intervenido para atender ni las fugas ni el estado del puente.

