Se pierde 30% de agua en fugas

Luego de que la CONAGUA aclarara que está garantizado el abasto de agua para los municipios fronterizos y apenas había anunciado Comapa Reynosa una campaña de cortes masivos porque no había suficiente en el río Bravo , el organismo ahora corrigió su postura sobre el tema y admite que hay agua para abastecer a la población.

Durante una conferencia, los representantes del organismo admitieron que en la actualidad se pierde entre un 30 y un 35% del agua en fugas de la red de distribución.

Autoridades de la COMAPA, aceptan que si se cuenta con agua suficiente para el consumo humano, sin embargo debido a problemas técnicos, el servicio se mantiene a un 70%, niegan discrepancias respecto al reciente comunicado emitido por la CONAGUA en la cual se desmienten niveles bajos en el río Bravo.

En rueda de prensa Honorio Cortazár secretario técnico de la COMAPA señaló, "Es un forma diferente de decir las cosas pero sí coinciden, es decir si tiene la razón la Comisión Nacional del agua cuando nos dice que el nivel de las presas es muy bajo pero que aun así por ser el agua para consumo humano prioritario no esta en riesgo, están en riesgo los riegos agrícolas, para la ganadería o para la industria, el agua que tenemos es justo para el consumo humano".

Al respecto Felipe de Jesus Chiw declaró, "Hay una falla en una de las compuertas, se esta yendo el agua, esta atorada no se ha podido componer y estamos trabajando en ello y estamos poniéndonos de acuerdo para ver como resolvemos ese problema porque nos afecta a la ciudad".

Chiw, detalló que sí hay agua, "Tenemos la seguridad de tener agua hasta cierta cantidad del 70 al 75% , del río Bravo no nos ha fallado y ahí tenemos el agua, nos falta el 30 que es atravesado del canal Rodhe que es ahí donde falta aveces por los problemas ahorita técnicos que hay, que se esta bajando el nivel, se recupera no en tiempo vaya".

Aseguró que debido a dicha fuga el agua que pasa del río Bravo al canal Anzaldúas baja rápido, lo que reduce su capacidad de bombeo de 24 horas a 15 o 16, "Esa diferencia nos afecta en la distribución del agua a la ciudad como en un 20 a 25 % que es lo que tenemos de fallo de suministro en la ciudad, por eso algunas colonias, hablamos de 18 a 20 tenemos problemas estos días".

