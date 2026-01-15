¡Ya es insoportable!

Diversos negocios, entre ellos una distribuidora de tortillas, se han visto severamente afectados por una fuga de aguas negras localizada en el cruce de las calles Río Sabinas y Niños Héroes, en la colonia Aquiles Serdán Uno.

Vecinos del sector señalan que los fuertes olores, el constante derrame de aguas residuales y la suciedad que emana diariamente del drenaje se han vuelto imposibles de soportar, generando un ambiente insalubre para quienes transitan o laboran en la zona.

Basta con recorrer el lugar durante algunos minutos para percibir el intenso olor a cañería, el cual representa un grave riesgo para la salud de las personas que permanecen expuestas por periodos prolongados.

Comerciantes que operan sus negocios a escasos metros del punto afectado hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta problemática, ya que muchos de ellos se dedican a la venta de alimentos, lo que podría derivar en consecuencias sanitarias a largo plazo.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la fuga comenzó hace varios meses y se agrava con la presencia de lluvias, provocando un mayor desbordamiento de aguas negras. Ante esta situación, los afectados exhortaron de manera urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) a intervenir, ya que aseguran que, hasta el momento, los reportes realizados no han recibido respuesta.



