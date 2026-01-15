¡Ya es insoportable!Aseguran vecinos que la fuga comenzó hace varios meses y se agrava con la presencia de lluvias
Diversos negocios, entre ellos una distribuidora de tortillas, se han visto severamente afectados por una fuga de aguas negras localizada en el cruce de las calles Río Sabinas y Niños Héroes, en la colonia Aquiles Serdán Uno.
Vecinos del sector señalan que los fuertes olores, el constante derrame de aguas residuales y la suciedad que emana diariamente del drenaje se han vuelto imposibles de soportar, generando un ambiente insalubre para quienes transitan o laboran en la zona.
Basta con recorrer el lugar durante algunos minutos para percibir el intenso olor a cañería, el cual representa un grave riesgo para la salud de las personas que permanecen expuestas por periodos prolongados.
Comerciantes que operan sus negocios a escasos metros del punto afectado hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esta problemática, ya que muchos de ellos se dedican a la venta de alimentos, lo que podría derivar en consecuencias sanitarias a largo plazo.
De acuerdo con testimonios de vecinos, la fuga comenzó hace varios meses y se agrava con la presencia de lluvias, provocando un mayor desbordamiento de aguas negras. Ante esta situación, los afectados exhortaron de manera urgente a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) a intervenir, ya que aseguran que, hasta el momento, los reportes realizados no han recibido respuesta.