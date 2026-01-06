Urgente reparación de fuga de aguas negras

Serios problemas viene causando una fuga de aguas residuales a familias residentes de la calle Gladiola con Uno en el fraccionamiento ITAVU INFONAVIT.

El brote de aguas mal olientes, apenas inició hace un par de días, dijo Alma Morales, quien dijo tener su domicilio por ese rumbo.

El líquido pestilente proviene de una alcantarilla ubicada en la esquina de la calle Uno del mismo sector.

Impacto en la comunidad por la fuga de aguas negras

Quienes se dicen perjudicados por la aparición de ese problema, hacen un llamado urgente a la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) de Reynosa a efecto de que envíen la cuadrilla para que proceda a la reparación que demanden las circunstancias para evitar que siga estando presente el foco de infección en cuestión.

Las aguas negras ya alcanzaron a llegar a la calle Crisantemo y a medida que aflora mayor cantidad, irá recorriendo más arterias del mencionado sector habitacional.

¿Qué acciones tomará COMAPA ante la fuga de aguas residuales?

Sin embargo, a quienes perjudica más el problema es precisamente a quienes viven frente al sitio donde se encuentra la alcantarilla por la que se fugan las aguas residuales, de ahí que la gente esté recalcando la necesidad urgente de que las autoridades pongan remedio a esa situación que además está contaminando el medio ambiente así como pone en riesgo la salud de los propios ciudadanos del lugar.