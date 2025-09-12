Fuga de aguas negras causa encharcamientos

Distintos encharcamientos en los que ya se puede observar lama verde, pegada al pavimento y banquetas, además de olores fétidos en toda la zona, ha sido el resultado de una fuga de aguas negras, las cuales emanan del registro de una de las viviendas y no ha podido ser reparada desde hace meses.

Esta problemática se ubica en la calle Pedro José Méndez, poniente de la colonia Aquiles Serdán uno; vecinos refieren que, a pesar de los reportes, la situación continúa sin ser atendida por parte de las autoridades.

Fernando Salas, uno de los afectados, refirió: "Apenas el lunes vinieron a arreglarlo y ya está otra vez igual y esto no tiene una semana ni dos. Esa fuga ya lleva meses".

Los residentes del lugar detallan que esta situación empeora durante la temporada de lluvias, ya que los encharcamientos crecen aún más y se mezclan las aguas residuales, provocando una problemática aún mayor, por lo que solicitan apoyo a las autoridades para atender su llamado.

Son decenas de familias y negocios los afectados por esta situación.



