Protestan contra una gran fuga de aguas negras

Una fuerte fuga de aguas negras que emana de una de las alcantarillas de la calle Francisco I. Madero en la colonia Presa la Laguna, ha provocado severos encharcamientos en la zona, esto debido a que las aguas corren sobre el pavimento, estancándose en la calle segunda.

Habitantes de los alrededores y comerciantes afectados indican que el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial en la zona es bastante deficiente. Cabe señalar que dicho sector se encuentra entre los señalados por protección civil, con alto riesgo de inundación; es precisamente debido a esto que sus residentes piden a las autoridades actuar al respecto.

"Ahí usted lo está viendo, el agua puerca está brotando todo el día. Aquí hay varios negocios de comida y el olor es insoportable. Nunca nos pudieron arreglar el drenaje, sabemos que esta es una zona baja, pero si el drenaje no sirve, claro que siempre nos vamos a inundar. Aquí, con tantita lluvia, el agua se nos empieza a meter a nuestras casas. Apenas ahora en marzo, varios de aquí lo perdimos todo", expresó Pedro Cavazos Pérez, vecino afectado.

Detalla que su temor aumenta ante la presencia de lluvias, ya que no se trata solamente del riesgo de inundación, sino también de una cuestión sanitaria, ya que las aguas negras que brotan de las alcantarillas terminan dentro de sus hogares.

"Imagínese si sigue lloviendo y el agua sube, toda esta suciedad va a terminar en mi sala, en mi cocina, y otra vez a tirar todos los muebles", indica Cavazos.