Asfixia a los vecinos fuga de aguas negras

Una fuga de aguas negras que brota desde la calle Santos Degollado, en la colonia Capitán Carlos Cantú, se ha convertido en un foco de infección permanente para quienes transitan por la zona y para las familias que viven en los alrededores. Pese a los reportes continuos, el problema lleva meses sin una solución definitiva, denunciaron vecinos y comerciantes.

El derrame, que comenzó como un encharcamiento localizado, ahora se extiende hacia un tramo de la avenida Rodolfo Garza Cantú, donde el lodo y los olores a drenaje generan un ambiente insalubre que afecta la actividad comercial y pone en riesgo la salud pública.

Julio Gutiérrez Ríos, comerciante del sector, afirmó que la situación es insostenible:

"Los olores son insoportables. Aquí uno no puede ni comerse un taco. Vienen a arreglar, pero no dura ni dos días y vuelve a reventar. Ya nos está afectando en la salud; vivimos enfermos del estómago por este mugrero".

Los residentes aseguran que las labores realizadas por autoridades y personal técnico han sido remedios temporales, pues el flujo de aguas residuales regresa de manera recurrente. Consideran que el problema podría requerir cambio de tuberías o excavación profunda, trabajos que no se han ejecutado.

Con cada lluvia, el derrame se dispersa aún más, extendiendo los riesgos sanitarios y agravando los olores, mientras los afectados exigen que las autoridades municipales y el organismo operador de agua y drenaje den una respuesta inmediata y de fondo, no solo "parches" que duran horas.