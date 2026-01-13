Brotan aguas negras en Villas de la Joya

Habitantes del fraccionamiento Villas de la Joya denunciaron una grave fuga de aguas negras que desde hace varios meses brota de una alcantarilla ubicada sobre la avenida Villas de Esmeralda, situación que aseguran no ha sido atendida por las autoridades de la Compa, pese a los constantes reportes realizados.

De acuerdo con los vecinos, el derrame permanente de aguas residuales ha provocado que un extenso tramo de la vialidad se encuentre cubierto de lama, lodo y residuos contaminantes, lo que genera fuertes olores fétidos que afectan a quienes transitan o viven en la zona. La problemática se intensifica durante el día debido al flujo constante de vehículos, ya que se trata de una de las avenidas más concurridas del fraccionamiento.

¿Qué acciones han tomado las autoridades ante la fuga?

Automovilistas que circulan diariamente por el lugar se ven obligados a atravesar los encharcamientos, arrastrando la suciedad con los neumáticos y esparciendo los desechos a calles aledañas, lo que ha incrementado la preocupación de los residentes. Los colonos advirtieron que esta situación representa un riesgo latente para la salud pública, pues el contacto con aguas negras puede provocar enfermedades, además de atraer fauna nociva.

Impacto de la fuga de aguas negras en la comunidad

Para los peatones, el problema es aún mayor. Caminar por la avenida se ha vuelto peligroso, ya que el pavimento resbaloso incrementando el riesgo de caídas y accidentes, especialmente para adultos mayores, niños y personas con discapacidad. Algunos habitantes señalaron que, durante la noche, la falta de visibilidad agrava las condiciones de inseguridad.

Riesgos para la salud por la contaminación en Villas de la Joya

Ante este escenario, los residentes de Villas de la Joya hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y a la Compa para que atiendan de manera inmediata la fuga y realicen las reparaciones necesarias. Advirtieron que, de no resolverse el problema, las afectaciones podrían extenderse y generar consecuencias más graves tanto para la salud de la población como para la movilidad en la zona.