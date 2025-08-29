Se quejan de fugas de aguas residuales en la Colosio

Residentes de la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, en la ciudad de Reynosa, reportaron una fuerte fuga de aguas negras, la cual se origina en el registro de uno de los domicilios ubicado sobre la calle Oscar Lubbert Gutierrez y corre hacia la avenida Rodolfo Garza Cantú, generando severos encharcamientos debido al declive de la vialidad.

Indican que esta situación es habitual, y el problema no solo se presenta en uno de los domicilios; en ocasiones las aguas sucias empiezan a brotar de distintos registros, lo que provoca que la suciedad se quede pegada en la calle, además de fuertes olores y un gran charco al final de la calle.

Francisco Macías, quien reside en la zona, señaló, "Ya tiene días esa fuga, y se quita, pero a los días regresa; algo tiene mal ese registro, pero no es nadamos ahí. A veces el agua viene de otra casa más arriba o de la otra esquina, y por más que destapan los registros, otra vez se vuelven a tapar".

Mencionan que durante todo el día y la noche, la fuga persiste, por lo que el agua de drenaje llega hasta la avenida y baja sobre la acera frente a los distintos negocios que ahí se ubican, hecho que genera un problema sanitario para dichos establecimientos.