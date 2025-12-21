Denuncian derrame de fuga de aguas negras

Fuga de aguas negras está provocando la falla en un par de registros sanitarios situados a unos pasos de la tienda Bodega Aurrera de bulevar Hidalgo y avenida Praxedis Balboa Sur.

Para evitar que la gente camine por el lugar, se instalaron bandas para alertar a los transeúntes de la presencia de la fuga de residuales.

¿Qué acciones se están tomando ante la fuga?

Tanto de día como de noche, están brotando las aguas pestilentes de ese lugar sin que hasta el momento se haya dado una solución al problema que se presenta en Praxedis Balboa Sur con Cuauhtémoc en la colonia Miguel Hidalgo.

Según algunas personas que diariamente pasan por el lugar, la irregularidad viene registrándose desde hace apenas un par de días.

Impacto en la comunidad por la fuga de aguas residuales

Mientras tanto, el líquido mal oliente ya alcanza a llegar hasta calles como la Cuauhtémoc y otras más por lo que quienes caminan rumbo a su trabajo o bien a tomar el transporte público, piden la intervención de las autoridades correspondientes a fin de atender y resolver el problema.

Dijeron desconocer si el asunto corresponde al centro comercial o bien a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pero lo cierto es que no deben dejar pasar más tiempo para llevar a cabo cuanto antes la reparación respectiva a efecto de detener las filtraciones de aguas residuales que generan serios problemas.

Aquí puede observase las charcas que ha provocado la fuga, problema que debe ser resuelto cuanto antes.