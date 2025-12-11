Reaparece la enorme fuga de aguas negras

De nueva cuenta apareció una enorme fuga de aguas negras en la colonia Reservas Territorial Campestre, por lo que familias que viven por la calle División del Norte y Girasoles demandan con urgencia la intervención del ayuntamiento local y la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado).

¿Qué acciones tomará COMAPA ante la fuga?

"El problema surgió cuando se registraron las últimas lluvias en Reynosa. Luego enviaron equipo y cuadrillas para desazolvar la tubería y se solucionó el problema, pero apenas pasaron un par de días y volvió la pesadilla para los residentes de esta colonia", dijo Lilia Díaz.

La corriente de aguas pestilentes llega hasta la calle Juan N. Guerra del mismo asentamiento humano y al menos hasta el momento, las cosas siguen igual.

Impacto en la comunidad por la fuga de aguas negras

Continúa brotando las residuales de manera constante y eso ha propiciado un clima de marcada inconformidad entre la gente que exige la intervención de las autoridades correspondientes a efecto de darle una solución inmediata a esa situación.

Y mientras llega equipo y cuadrillas del organismo operador de agua y drenaje sanitario, mujeres, hombres y niños tendrán que seguir respirando los olores nauseabundos que despiden las aguas negras, las que representan un gran foco de infección y un riesgo para la salud de quienes tienen su domicilio en las calles División del Norte, Girasoles y Juan N. Guerra.

De nueva cuenta brotaron aguas negras y pestilentes en calle División del Norte y Girasoles.