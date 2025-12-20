Fuga de agua potable afecta a la Longoria

El avanzado deterioro de la cinta asfáltica y el mal estado de las tuberías de agua potable provocaron una importante fuga del vital líquido en la calle 20 de Noviembre, de la colonia Longoria, situación que ha generado preocupación y molestia entre los habitantes del sector debido al desperdicio de agua y a la baja presión en el servicio.

De acuerdo con testimonios de los vecinos, el problema se presentó inicialmente como un ligero goteo que emanaba del pavimento; no obstante, al encontrarse la tubería expuesta y debilitada, el constante paso de vehículos por la zona terminó por fracturar las líneas de conducción, ocasionando una fuga de grandes proporciones.

Los residentes señalaron que, a pesar de que el desperfecto se localiza a escasos metros de las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), no han recibido una respuesta oportuna por parte de la dependencia, aun cuando se realizaron los reportes correspondientes. Ante la falta de atención, algunos vecinos optaron por colocar una piedra sobre la tubería dañada, en un intento por reducir el flujo de agua y evitar un mayor desperdicio.

La fuga ha provocado que litros y litros de agua potable se derramen de manera constante, generando encharcamientos no solo en la calle 20 de Noviembre, sino también en las vialidades aledañas como Río Pánuco y Río Sabinas.

Asimismo, los habitantes del sector reportaron una disminución considerable en la presión del suministro de agua en sus domicilios, afectando las actividades cotidianas de decenas de familias que dependen del servicio para el aseo personal, la preparación de alimentos y otras necesidades básicas.

Los vecinos de la colonia Longoria hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y a la COMAPA para que atiendan esta problemática a la brevedad, ya que se trata de agua potable, un recurso indispensable que actualmente escasea en diversas colonias de Reynosa. Señalaron que, de no intervenir de manera inmediata, el daño podría agravarse, incrementando el desperdicio del vital líquido y el deterioro de la infraestructura urbana.







