Emergencia sanitaria en colonia Lampacitos

Por más de un año permaneció activa una fuga de agua potable, la misma que mantuvo con grandes encharcamientos la calle Delia y Doctor Rodríguez de la colonia Lampacitos, provocando la formación de una gruesa capa de lama. De acuerdo con vecinos de la zona, la situación empeoró desde hace ya tres meses, luego de que iniciara un brote de aguas negras desde el registro de una de las viviendas, hecho que ha sumado olores fétidos a la ya preocupante situación que se vivía en la zona.