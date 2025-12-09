Fuga de agua potable sigue desatendida por Comapa

Basura estancada, agua sucia y lama verde se observa en la esquina de la calle Josefina Menchaca y Ponciano Guerra de la colonia Ribereña, esto debido a lo que vecinos reportan como una fuga de agua potable, la cual lleva meses sin ser reparada, por lo que se ha convertido ya en una problemática de salud pública.

El encharcamiento se ubica frente a un domicilio que, de acuerdo con vecinos, lleva tiempo deshabitado. Sin embargo, refieren que ya se han realizado reportes ante la Comapa, los mismos que no han sido atendidos.

El agua estancada invade parte de la calle y banqueta, por lo que transeúntes se ven en la necesidad de caminar sobre la transitada vialidad para lograr rodear lo que parece ya un estanque de basura.

"Ya tiene rato esto así y, pues sí, sí nos afecta porque tenemos que pasar por en medio de la carretera y a veces los carros nos pasan bien cerca, y de noche no se ve nada, así que es aún más riesgo. Pues pedimos que vengan a revisar eso, ya que hace mucha falta", mencionó Ricardo Ugalde Ríos, quien refirió que a diario transita por la zona cuando se dirige a su lugar de trabajo.