Fugas de agua, pan nuestro de cada día

Vecinos de la calle Río Níger, en la colonia Balcones de Alcalá, enfrentan desde el pasado viernes severos encharcamientos ocasionados por lo que parece ser una fuga de agua proveniente de un registro ubicado a espaldas de la maquiladora ARC.

El señor Juan Contreras, habitante del sector, relató que la problemática comenzó la noche del viernes, cuando apenas se notaba un escurrimiento leve, pero conforme pasaron las horas la fuga se intensificó hasta cubrir gran parte de la vialidad.

"Ya fui a avisar a las oficinas que están acá metidas, me dijeron que el ingeniero ya sabía del problema, pero como era domingo, hasta mañana lunes van a venir a arreglar", comentó.

De acuerdo con los vecinos, el agua que corre por la calle aparenta ser potable, aunque tiene un aspecto contaminado, con presencia de grasa, lo que incrementa la preocupación de la comunidad por posibles riesgos sanitarios.

Además, residentes del sector señalaron que el constante encharcamiento ya provocó caídas entre peatones que si bien no resultaron de forma grave, crea la preocupación de que un adulto mayor pueda caer por el mismo motivo.

También se originó una breve disputa vecinal, pues algunos locales desviaron el flujo de agua hacia la calle Río Níger con el propósito de evitar afectaciones en otras vialidades. Sin embargo, por la intensidad de la fuga, el líquido terminó recorriendo toda la calle y desembocando en la avenida Río Támesi, lo que amplió la zona de domicilios afectados.

Hasta el momento, la comunidad continúa a la espera de que las autoridades correspondientes atiendan la situación y brinden una solución definitiva a la fuga para que no quede como una afectación que prevalezca con el tiempo ante la nula intervención.