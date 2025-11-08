Automovilistas le sacan la vuelta a fuga de agua

Conductores que circulan sobre el libramiento Luis Echeverría, a la altura de la colonia del Prado en la ciudad de Reynosa, reportan una enorme fuga de agua potable, la cual se encuentra activa desde hace ya varios días, hecho que ha provocado un enorme encharcamiento que limita el paso a vehículos compactos que intentan cruzar por la zona.

Cabe señalar que durante los últimos días se ha vivido una fuerte crisis con respecto al suministro de agua potable, debido a bajos niveles provocados por causas técnicas que han rebasado la capacidad de la oficina encargada de resolver este tipo de problemas, según informó el director de la COMAPA.

Sin embargo, mientras cientos de familias se encuentran padeciendo a causa de la falta del suministro de litros y litros de agua, se desperdician por hora, sin que la autoridad acuda a realizar la reparación, que es necesaria.

Además, por tratarse de un lugar bastante transitado, ha causado ya distintas molestias y retrasos a los conductores que por ahí transitan, debido a que algunos prefieren no arriesgar sus vehículos y se ven en la necesidad de tomar vías alternas.



