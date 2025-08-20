Causa fuertes vientos caos y destrucción

Fuertes rachas de viento empezaron a registrarse cerca de las cinco de la tarde este martes en Reynosa, rápidamente en distintos sectores se reportó a través de redes sociales poca visibilidad en vialidades como el bulevar oriente, bulevar Morelos y carretera a Río Bravo, entre otras.

Minutos más tarde se notificó sobre la presencia de lluvia ligera en la zona sur poniente de la ciudad, tomando por sorpresa a conductores y transeúntes, así como a comerciantes ambulantes quienes se vieron en la necesidad de suspender sus actividades.

Esto ocasionó la caída de cables o daños en los transformadores fue lo que provocó la suspensión del suministro de energía eléctrica por minutos e incluso horas en distintos sectores, además de algunos árboles derribados y restos de basura en las calles.

Al respecto a través de un comunicado, Proteccion Civil anunció que se trató de una posible tormenta la cual se formó de manera repentina en dirección a Río Bravo y Reynosa, con ráfagas intensas de hasta 30 Kilometros por hora y tolvaneras, misma que permaneció vigente solo un par de horas.

Sin embargo se recomienda a la población mantenerse atentos ante cualquier precipitación.



