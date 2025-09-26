Enfrenta el vaso una fuerte contaminación

Autoridades estatales de Seduma anunciaron que se está realizando un diagnóstico por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en conjunto con el gobierno del estado con la finalidad de identificar los problemas que existen en el territorio que comprende la Laguna la Escondida y de ahí poder partir a buscar favorecer con una solución.

"Estamos buscando consolidar el consejo de administración, que es un consejo donde, de manera deliberativa y de manera cooperativa, es decir, en forma de gobernanza, diferentes actores clave van a incidir para buscar qué beneficio o qué asuntos son los que se tienen que tratar", detalló Daniel Alejandro Peñaloza Medellín, Director de Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas de la Seduma.

Indico que dicho cuerpo de agua presenta una fuerte contaminación hídrica, así como gran cantidad de residuos sólidos urbanos que son depositados en su interior, además de un desplazamiento del territorio con el cambio de uso de suelo.

"Ya se hicieron muestreos de parte de la Dirección de Gestión para Protección Ambiental de Seduma para mostrar qué tipo de sustancias existen dentro del cuerpo hídrico; todavía no están los resultados, pero pronto tendremos ya esa información". Indicó Peñaloza.



