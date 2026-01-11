Alarma en el Balcones 2 por oleada de incendios

Durante la tarde del sábado se registró nuevamente un fuerte incendio en el fraccionamiento Balcones de Alcalá, sector 2, situación que ha comenzado a generar alarma entre los habitantes debido a la frecuencia con la que se presentan este tipo de siniestros en la zona.

De acuerdo con testimonios de vecinos, el fuego se originó alrededor de las 5:30 de la tarde en un predio baldío ubicado en la esquina de las calles Río Tamesí y Río Yukon. Las llamas se propagaron rápidamente, favorecidas por las condiciones climáticas, como las altas temperaturas y el viento, lo que provocó una densa columna de humo visible desde varios puntos del sector.

Ante la magnitud del incendio, residentes del área realizaron múltiples llamadas al número de emergencias 911, solicitando la intervención de los cuerpos de auxilio, ya que el fuego representaba un riesgo latente para las viviendas cercanas. Fue alrededor de las 6:10 de la tarde cuando elementos del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar para iniciar las labores de control y sofocación del siniestro, evitando que las llamas se extendieran a zonas habitadas.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que este hecho no es un caso aislado, sino parte de una problemática constante que afecta al sector. Indicaron que la acumulación de basura, escombros y maleza seca en terrenos baldíos ha convertido estos espacios en focos de riesgo, propiciando incendios de manera recurrente, especialmente durante la temporada de calor.

Habitantes expresaron su preocupación y molestia, ya que aseguran que tanto la integridad de las familias como su patrimonio se encuentran en peligro ante la falta de acciones preventivas. Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que se realicen labores de limpieza, mantenimiento y vigilancia, además de sanciones a quienes utilicen estos predios como basureros clandestinos.

Elementos de Protección Civil y bomberos lograron sofocar el fuego al empezar a anochecer.