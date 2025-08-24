Preocupa incendio a vecinos de Balcones

Un nuevo incendio se registró en la colonia Balcones de Alcalá, esta vez al interior de una calichera ubicada cerca de la calle Río Yukon, sumando un caso más a los incidentes recientes en la zona.

El fuego inició alrededor de las 20:00 horas del viernes y, para las 21:00 horas, las llamas aún eran visibles desde el exterior de la calichera, avivándose por momentos y dificultando su control. Aunque el siniestro no fue sofocado, el día sábado por la mañana aún se podían observar los efectos: maleza quemada y humo emanando del suelo como evidencia del incendio.

Anteriormente, un intento de incendio en un predio baldío de la calle Rio Tamesi, cercano a domicilios vecinos fue controlado gracias a la rápida intervención de los residentes y locatarios. En esta ocasión, sin embargo, la falta de acción inmediata complicó la situación.

Vecinos del sector alertan que los incendios se han vuelto cada vez más frecuentes, convirtiéndose en un riesgo constante para la salud y la seguridad de quienes habitan la colonia. Las zonas afectadas suelen ser áreas con maleza o tiraderos de llantas, aunque hasta el momento se desconoce qué provocó este último siniestro.

Autoridades locales aún no han emitido información sobre la causa del incendio ni sobre acciones preventivas para evitar que se repitan estos incidentes.