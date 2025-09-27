Desata dólar barato ola de fronterizos hacia Valle de Texas

El precio del dólar sigue a la baja, llegando a niveles que no se veían hace algunos años, siendo un respiro para los compradores que acuden al Valle de Texas.

Desde hace dos semanas, que las casas de cambio mantienen el dólar a la compra en 17 pesos con 60 centavos y a la venta en 18 pesos con 80 centavos, según un recorrido realizado por esta reportera a las distintas casas de cambio de la ciudad.

El precio más accesible del dólar, beneficia a los que acuden a realizar compras, a comer a los restaurantes o hacer turismo.

Para los que envían remesas, les afecta, ya que envían menos de lo que habitualmente mandan a sus familias.

Las filas para cruzar a los Estados Unidos, son cotidianas para visitar a la familia o hacer alguna transacción.

Los residentes fronterizos del lado mexicano, aprovechan antes de que el billete verde vuelva a sus niveles de los 20 pesos o más.



