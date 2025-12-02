Aumentan las enfermedades respiratorias

Con la llegada de los primeros frentes fríos de la temporada invernal, la incidencia de enfermedades respiratorias comienza a reflejarse principalmente en la población infantil, informó la doctora Kimberly González, médico de la Cruz Roja, quien alertó sobre el incremento esperado de casos en las próximas semanas.

González explicó que, con el descenso de temperaturas, se han empezado a presentar cuadros gripales, influenza, COVID-19 y otras enfermedades virales, además de padecimientos gastrointestinales, comunes en esta época del año. "En los niños suelen iniciar con escurrimiento nasal, dolor de garganta, tos y fiebre. Es fundamental vigilar signos vitales como temperatura, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno", detalló.

La doctora recordó que no todos los cuadros requieren antibióticos, por lo que es indispensable la valoración médica para determinar si se trata de una infección viral o bacteriana. Asimismo, pidió a los padres estar atentos a signos de alarma como fiebre persistente, vómitos o diarrea.

"Los niños con síntomas gripales pueden acudir a clases siempre que no presenten fiebre o complicaciones, y que sigan las medidas preventivas. Si la fiebre no cede con medicamento, es mejor que permanezcan en casa", expresó.

En cuanto a la demanda de atención médica, la doctora informó que actualmente la Cruz Roja mantiene un promedio de 20 consultas semanales por cuadros gripales, cifra que podría aumentar entre 30% y 50% conforme avancen los frentes fríos.

"Apenas estamos iniciando con las bajas temperaturas más fuertes, así que esperamos que en los próximos días aumenten los casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales", mencionó.

Recomendaciones para las escuelas

·Uso de cubrebocas en niños con síntomas.

·Lavado frecuente de manos.

·Uso de gel antibacterial.

·Vigilancia de temperatura y estado general del menor.



