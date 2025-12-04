Llega el frío con bajas temperaturas y lluvias

Un nuevo frente frío ingresará a Tamaulipas entre la tarde y la noche de este jueves, generando cambios en las condiciones del clima, principalmente en la región norte del estado, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Para Reynosa, este jueves se esperan máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 11, mientras que el viernes se prevén máxima de 16 grados y mínima de 13 grados, con probabilidad de lluvia de entre 22 y 16 por ciento durante estos dos días.

Para el fin de semana se esperan máximas de 23 y de 28 grados y mínimas de 16 y 12 grados.

El sistema frontal interactúa con humedad tropical, lo que favorecerá la presencia de lloviznas y lluvias ligeras de manera dispersa, además de un evento norte.

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente con personas adultas mayores, niñas y niños.

Será el Frente Frío número 18 de la temporada, de entre 50 a 55 que se presentarán en el país.

Abrígate Bien:

Utiliza varias capas de ropa para mantener el calor corporal.

Asegúrate de cubrir manos y cabeza, ya que son áreas por donde se pierde mucho calor.





Cuida tu Salud:

Mantén una buena hidratación, aunque no sientas sed.

Consume alimentos calientes, como sopas o bebidas calientes, para mantener la temperatura corporal.





Proteger a Grupos Vulnerables:

Presta especial atención a personas adultas mayores, niñas y niños.

Asegúrate de que tengan acceso a ropa adecuada y refugio seguro contra el frío.





Prevención en el Hogar:

Aísla las ventanas y puertas para evitar la entrada de aire frío.

Evita el uso de anafres o fuegos abiertos en interiores para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.