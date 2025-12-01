Pronostican frío más intenso en la semana

Temperaturas entre los 11 y 16 grados centígrados, se presentarán durante esta nueva semana como parte del Frente Frío número 17.

Ayer domingo por la mañana, el termómetro bajo hasta los 13 grados centígrados con sensación térmica de 12 grados.

Para este lunes se espera máximas de 16 grados y mínimas de 12 grados, para el martes 2 de diciembre máximas de 17 grados y mínimas de 12.

El termómetro subirá para el miércoles con máximas de 27 grados y mínimas de 19 grados centígrados con 15 por ciento de posibilidades de lluvia, para el jueves se pronostican máximas de 17 y mínimas de 13 grados con 24 por ciento de lluvia y el viernes máximas de 19 y mínimas de 13 grados, con 40 por ciento de posibilidades de lluvias.

Esta semana se prevé con ambiente fresco por la mañana y noche, por lo que se pide a las familias cuidar a los adultos mayores y menores de edad.

La temporada invernal se encuentra activa, con el termómetro que cada vez baja un poco más.

EL PRONÓSTICO

