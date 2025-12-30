Provoca daños el frente frío 24

El frente frío número 24 entró a la ciudad con fuertes vientos que dejaron a varios sectores sin energía eléctrica, así como daños en panorámicos, carpas y estructuras metálicas, además de fallas en semáforos ubicados en puntos estratégicos de Reynosa.

De acuerdo con reportes ciudadanos, colonias como Jarachina Norte, Valle de Bravo y Los Muros registraron apagones y la suspensión del servicio de energía eléctrica. Fue a través de redes sociales que los usuarios dieron a conocer las afectaciones, señalando cortes intermitentes y falta total de suministro en algunos sectores.

En zonas como Villas Diamante, vecinos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras la caída de un poste que abastecía de energía eléctrica al sector. Según informaron, la estructura se encontraba en mal estado y los fuertes vientos registrados durante el paso del frente frío fueron suficientes para derribarlo.

Asimismo, durante las primeras horas del lunes se generó caos vial en distintos puntos de la ciudad, debido a fallas en semáforos localizados en cruceros y avenidas de alta afluencia vehicular, lo que obligó a los automovilistas a extremar precauciones.

Autoridades y corporaciones de auxilio atendieron los reportes, mientras se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y reportar cualquier situación de riesgo derivada de las condiciones climatológicas.

AFECTADOS

ABRÍGUESE

Para hoy martes en Reynosa predominarán cielos nublados a parcialmente despejados, con un descenso térmico más marcado y mínimas alrededor de 8 a 9 °C.

Miércoles: Las condiciones mejorarán gradualmente, con un ambiente templado y temperaturas máximas cercanas a los 21 °C.

Durante el periodo se presentarán vientos moderados, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura.

AFUERA DE OFICINAS DEL INFONAVIT

SUFRIERON POR EL FRÍO MIENTRAS ESPERABAN EN FILA

Varias personas sufrieron los estragos de las bajas temperaturas que azotan a Reynosa desde el lunes, mientras esperaban turno para ser atendidos en el Centro de Servicio INFONAVIT de Reynosa. Algunas de pie y otras sentadas, pero afuera de las instalaciones, permanecieron por espacio de hasta dos horas, corriendo el riesgo de contraer alguna enfermedad propia de la época invernal. La gente acude a las oficinas situadas por calle Occidental con Guadalajara para solicitar algún tipo de servicio relacionado con petición crediticia para una vivienda. Sin embargo, muchas de ellas tienen que soportar los embates del clima, ya sea frío, calor o lluvia, afuera del lugar mientras es llamado para ingresar ahí. Una persona que prefirió omitir su nombre, consideró necesario que las autoridades de ese Centro de Servicio se dé a la tarea de instalar una carpa donde la gente se pueda proteger de las inclemencias del tiempo mientras le toca el turno para ser atendido en el interior del lugar.



