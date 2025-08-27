Dan nombramiento a Rector de Concatedral

El presbítero, Francisco Gallardo López, fue nombrado Vicario General, Rector de la Concatedral y Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa.

Lo anterior, mediante decreto emitido por el Obispo de la Diócesis de Matamoros-Reynosa, Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

El nombramiento entró en vigor este martes 26 de agosto, tras realizar la profesión de fe y el juramento de fidelidad en comunión con la Iglesia.

El decreto que fue leído durante la misa, señaló que la misión del nuevo párroco será anunciar la Palabra de Dios, guiar a los fieles en la vida sacramental, acompañar a los enfermos y necesitados, fomentar la devoción mariana, promover las vocaciones sacerdotales, así como constituir el Consejo Parroquial del Pastoral y el de Gestión de Recursos, con el fin de fortalecer la vida comunitaria y eclesial.

Monseñor, Eugenio Andrés Lira Rugarcía encabezó la misa en la concatedral dando el mensaje a los feligreses.





PROMETO MANTENERME EN COMUNIÓN

"Prometo mantenerme siempre en comunión con la iglesia católica, tanto en lo que se expresa en palabra como en mi manera de honrar, cumpliré con gran diligencia y fidelidad las obligaciones a las que estoy comprometido con la iglesia, tanto universal como particular, en la que he sido llamado a ejercer mi servicio, seguiré y promoveré la disciplina común a toda la Iglesia y observaré todas las leyes, ante todo aquellas contenidas en el código de derecho canónico", dijo Francisco Gallardo López, nuevo Rector de la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Durante la misa, los feligreses dieron un gran aplauso a José Luis Cerra Luna, quien en próximas fechas se va como Obispo de la Diócesis de Nogales, en Sonora y con otro aplauso dieron la bienvenida al nuevo rector de la concatedral Reynosa.