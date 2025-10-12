UTTN alberga otra sesión de COEPES

Las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) fungieron como sede de la cuarta sesión ordinaria de la asamblea general de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), la cual tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el productivo.

Dicha sesión fue presidida por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, acompañado por el rector de la UTTN, Edgar Garza Hernández. Además, el evento contó con la participación del director de INDEX Reynosa, Luis Méndez, así como de autoridades educativas y representantes del sector industrial.

Asimismo, destacó la participación de la directora de Atención a la Industria de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, Gladis Lizbeth Guerrero Cárdenas, y el director general del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

Entre los principales puntos analizados se encontró el desajuste actual que existe entre la formación académica y las verdaderas necesidades con las que cuenta el mercado laboral, con especial énfasis en el sector maquilador de exportación, además de la urgencia de mano de obra especializada.

Plantea acciones concretas mediante las cuales se logre alinear la oferta educativa con la demanda existente dentro del sector productivo, así como la revisión y actualización de los planes de estudio; fueron parte de las acciones que se lograron concretar durante la reunión.

Los participantes coincidieron en que la pertinencia educativa es fundamental para el desarrollo económico de Tamaulipas, y subrayaron la necesidad de anticiparse a los cambios del entorno laboral a 3, 5 y 7 años, formando talento que responda a las exigencias de los mercados globales.