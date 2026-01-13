Buscan apoyo conjunto al comercio organizado

Representantes del comercio organizado destacaron la necesidad de reforzar las estrategias de apoyo a los negocios establecidos, con el objetivo de fortalecer la economía local y garantizar condiciones más equitativas para quienes forman parte del sector formal.

Importancia del consumo local para la economía regional

Durante una reunión de trabajo, los líderes empresariales de la ciudad de Reynosa, subrayaron que el comercio continúa siendo uno de los principales motores de generación de empleo y dinamismo económico, por lo que resulta fundamental impulsar políticas públicas que favorezcan la inversión, la certidumbre jurídica y el crecimiento sostenido de las empresas.

Indicaron que, si bien el sector ha mostrado resiliencia ante diversos desafíos económicos, persisten problemáticas que requieren atención prioritaria, como el incremento en los costos operativos, la informalidad comercial, la inseguridad y la adaptación a nuevas modalidades de consumo, especialmente en el entorno digital.

Desafíos que enfrenta el comercio formal en Reynosa

Asimismo, enfatizaron la importancia de promover el consumo local como una medida clave para fortalecer la economía regional, al señalar que cada compra realizada en negocios establecidos impacta directamente en la conservación de empleos y en el desarrollo de las comunidades.

Colaboración entre comercio y autoridades para el desarrollo económico

Los representantes del comercio organizado también expresaron su disposición para trabajar de manera coordinada con autoridades municipales y estatales, así como con otros sectores productivos, a fin de diseñar estrategias conjuntas que permitan atender las necesidades del comercio y generar beneficios a largo plazo.