Fortalecen vínculos con sector laboral municipal

La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) llevó a cabo el Segundo Foro de Egresados, un espacio diseñado para fortalecer la relación institucional con quienes, tras su paso por las aulas, hoy destacan en distintos sectores productivos del estado y del país.

La jornada tuvo como propósito principal propiciar un punto de encuentro donde estudiantes de ingeniería y licenciatura pudieran dialogar con profesionales formados en la misma casa de estudios, conocer de primera mano sus trayectorias y obtener consejos para afrontar los desafíos del entorno laboral.

A lo largo del foro, las y los egresados compartieron experiencias, retos y logros que han marcado su desarrollo profesional, generando un ambiente de confianza y cercanía.

Sus testimonios no solo ofrecieron una visión realista del mercado de trabajo, sino que se convirtieron en referentes que inspiran, orientan y permiten a la comunidad estudiantil visualizar con mayor claridad su propio camino profesional.

El evento se desarrolló en apego a las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya y por el secretario de Educación de Tamaulipas, Dr. Miguel Ángel Valdez, reafirmando el compromiso de la UTTN con el fortalecimiento del talento joven y la formación de profesionales capaces de responder a las necesidades actuales de la región.

Con este foro, la UTTN refrenda su vocación como una institución cercana a su comunidad, promotora del diálogo intergeneracional y aliada del desarrollo profesional de sus estudiantes.