Arranca el 20 del actual ciclo de catecumenado

La Concatedral Nuestra Señora de Guadalupe en Reynosa invita a todos los interesados a unirse a su nuevo ciclo de catecumenado para adultos, que comenzará el próximo 20 de septiembre. Este programa está diseñado para acercar a más personas a la formación en la fe católica y ofrecer una catequesis básica a aquellos que no recibieron los sacramentos de iniciación en su momento.

Detalles del Programa

Duración: Tres meses, con sesiones presenciales todos los sábados de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Dirigido a: Personas mayores de 20 años que deseen fortalecer su fe y completar su camino sacramental.

Contenido: Catequesis básica sobre la fe católica, incluyendo quién es Dios, en qué creemos, la importancia de María y los sacramentos.

Inscripciones

Las inscripciones están abiertas y se pueden realizar de dos maneras:

Al concluir las misas dominicales en la Concatedral de Guadalupe.

Directamente en las oficinas parroquiales.

Objetivo

La Concatedral busca brindar una nueva oportunidad a quienes deseen profundizar en su fe y completar su camino sacramental. Con este programa, se espera que más personas se acerquen a la formación en la fe católica y fortalezcan su relación con Dios.