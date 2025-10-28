Colapsa el drenaje en colonia El Anhelo

Grave foco de infección y de contaminación con aguas verdosas pone en riesgo la salud de cientos de habitantes en calles de la colonia El Anhelo y la comunidad escolar de la Escuela Primaria Vicente Guerrero, perteneciente a la zona escolar 77 sector 4 educativo.

Esto se debe a que el drenaje colapsó y a causa de ello brotan aguas sucias y pestilentes desde hace más de un mes, y la COMAPA no ha acudido al lugar, conforme al reporte verbal que hicieron las vecinas y los vecinos.

Aunque no ha llovido desde hace meses y al entrar a la colonia se creía que no había motivos para que las calles se encontraran inundadas y contaminadas, cuando se logra acceder a la calle Vicente Guerrero de inmediato se ve la grave contaminación y afectación a la calidad del aire, despidiendo el lugar olores fétidos, pestilentes, lo que preocupa mucho a la comunidad.

¿Qué ocurrió?

Otros sectores de la ciudad se encuentran igual, con brotes de aguas residuales del alcantarillado. En el caso de la calle Vicente Guerrero en la colonia El Anhelo, trabajadores de la construcción al preguntárseles desde cuándo se registra el grave problema, comentaron que las aguas verdosas ya tienen más de un mes.

Madres y padres de familia que andan a pie tienen que salir con cuidado de sus hogares, evitando la inundación en la calle Vicente Guerrero y calles aledañas, ya que la contaminación se ha extendido a las vialidades cercanas. Una de las madres de familia se dio a la tarea de indicar con la mano uno de los lugares donde brotan las aguas pestilentes y verdosas de la primer alcantarilla, y las que están cerca, donde también salen borbotones de agua contaminada, debido al colapso en el drenaje.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En total son cuatro las calles afectadas por este problema, a pesar de ello aún no se han presentado las cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, esperando los habitantes de la colonia El Anhelo que ello suceda a la brevedad. Toda vez que en estos casos la salud de la población está en peligro, vecinas y vecinos, están solicitando la urgente intervención de la COMAPA, para que se hagan los trabajos correspondientes, ya que -indicaron- no es posible seguir así.

Hasta quienes tienen automóvil o camioneta padecen molestias por las aguas verdosas y pestilentes que proliferan en la calle Vicente Guerrero. Por su parte, padres y madres de familia expresaron su preocupación por este problema de contaminación, reiterando la petición a las cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para que se presenten, y den solución a este grave foco de infección.

¿Qué consecuencias deja el hecho?

Los vecinos con los que se dialogó agradecieron el apoyo que por este conducto se les está brindando, con el propósito de dar pronta solución al problema de las aguas pestilentes y verdosas, que las 24 horas del día despiden olores fétidos, poniendo en grave riesgo la salud de la población en la colonia El Anhelo.