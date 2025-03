Desciende flujo migratorio a Estados Unidos

Pese a las advertencias del Gobierno de los Estados Unidos, de poner freno a la migración, redadas y mayores deportaciones, actualmente, los migrantes que buscan cruzar al lado americano han disminuido considerablemente en Reynosa y Matamoros, con una presencia menor a las mil personas.

Juan José Rodríguez Alvarado, director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, en su visita a Reynosa comentó que uno de los factores que ha influido en la reducción del flujo migratorio es la suspensión del programa CBP One, lo que ha provocado que cada vez menos personas se queden varadas en la frontera.

Según, en Reynosa hay menos de 500 migrantes y la cifra sigue bajando; asimismo, las repatriaciones desde Estados Unidos han sido menores a las expectativas.

Desde el 20 de enero hasta marzo, los indicadores de deportaciones se han mantenido por debajo de los niveles normales.

"Ahorita, la presencia es muy baja, yo creo que aquí no hay ni 500 personas que se quedaron varadas como consecuencia de la suspensión del programa CBP One, entonces, se les ha ido informado las opciones que tienen y se ha ido diluyendo, va bajando, sigue bajando; por lo que hace la repatriación ustedes se han dado cuenta de que no se ha dado en los términos en los que se especuló mucho antes del arribo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; lo que es por Tamaulipas no ha habido nada qué destacar, no ha habido nada extraordinario, todo sigue igual, incluso en menor número", dijo.

Señaló que el gobierno estatal ha puesto en marcha programas para apoyar a los tamaulipecos que han sido repatriados, entre éstos destaca el acceso a pensiones y seguridad social para personas mayores de 62 años que trabajaron en Estados Unidos y cotizaron en el Seguro Social estadounidense, ya sea con su nombre o con otro.

Este programa ha comenzado en Nuevo Laredo y pronto se implementará en Reynosa, ya se están distribuyendo un millón 900 mil dólares mensuales en pensiones para tamaulipecos que califican para este beneficio.

"Ya le estamos implementando en Reynosa ya el delegado tiene instrucciones de empezarla a difundir y empezar a convocar a todos los tamaulipecos que cotizaron en estados unidos para que tengan acceso a este programa", destacó.

Otro de los apoyos anunciados es la tramitación gratuita de la doble nacionalidad para niñas, niños y adolescentes que no lograron obtenerla en Estados Unidos, además, se firmó un convenio para que los tamaulipecos repatriados puedan certificar sus habilidades adquiridas en el extranjero, facilitando su acceso al mercado laboral en México.

Pese a la baja en el flujo migratorio, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes mantiene la vigilancia ante posibles cambios en la dinámica de movilidad humana.