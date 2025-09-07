Estable y sin incidentes en flujo migratorio en la ciudad

El flujo migratorio en la entidad se mantiene estable y sin incidentes, los que son deportados prefieren regresar a sus lugares de origen.

Segismundo Doguín Martínez, delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, comentó que son muy pocos los casos registrados que se quieren quedar en la frontera, la mayoría de los migrantes, ha decidido retornar a sus países de origen, ya que en muchos casos no existen las condiciones necesarias para lograr una regularización en México.

"Afortunadamente el flujo está muy tranquilo, tenemos albergues suficientes, creo hemos estado atendiendo, tanto el Gobierno Federal como el Gobierno del Estado a todas las personas como se merece, hasta ahorita no hemos tenido ninguna situación que pueda ocasionarnos alguna contingencia", dijo.

Señaló que el protocolo de retorno depende de la voluntad de cada persona, ya que si se entregan voluntariamente se hace el retorno hacia su país de origen, si no muchos emprenden el camino hacia el sur del país por sus propios medios.

"Muchos se están regresando a sus lugares de origen, es muy poca gente la que se quiere quedar en la frontera", expresó.

Y agregó: "únicamente son algunos supuestos por situación familiar o alguna condición de refugio que piden ante COMAR, pero que el Instituto es el instrumento para poder solicitarlo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados", recalcó.